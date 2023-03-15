Медведев вышел в 1/4 финала на испанца с русскими корнями. Расписание, сетки Индиан-Уэллса

В Индиан-Уэллсе определились все участники четвертьфиналов – как у мужчин, так и у женщин. Организаторы на один день – в ночь со вторника на среду по московскому времени – соединили обе половины сеток, чтобы потом их снова развести. Из россиян теперь в Калифорнии остался только один теннисист.

Итоги седьмого дня. 14 марта, вторник

Первым поединком на центральном корте стало противостояние россиянина Даниила Медведева и Александра Зверева из Германии. 27-летний Медведев на год старше соперника, они знакомы с самого детства и провели множество поединков, в том числе и в профессиональном туре. До Индиан-Уэллса счёт личных встреч был ничейным – 6-6. Последний раз в официальных матчах теннисисты играли на Итоговом чемпионате ATP – 2021, причём дважды. В группе тогда выиграл Даниил, а в финале – Александр. Отметим, что Зверев пока никак не может набрать оптимальную форму после тяжёлой травмы, которую он получил в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

13-й по счёту поединок между Медведевым и Зверевым получился затяжным и драматичным. В общей сложности за матч теннисисты заработали 25 брейк-пойнтов: восемь — Даниил и 17 — Александр. Но вот с реализацией были проблемы. Россиянин сделал за матч три брейка, а его соперник – два. Неудивительно, что в двух из трёх сетов всё решалось на тай-брейках. В первой партии удачливее оказался Зверев, во второй – Медведев. А в третьем сете Даниил очень долго вёл в счёте благодаря раннему брейку, однако подать на матч не смог – 5:5. Впрочем, следом россиянин снова взял подачу соперника и уже довёл поединок до победы – 6:7, 7:6, 7:5 за 3 часа 10 минут. Это первый выход Даниила в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. И тут необходимо добавить, что во втором сете Медведев в одном из эпизодов подвернул ногу, упал, долго не мог встать. Оказалось, что россиянин повредил лодыжку, которую ему затем затейпировали. Матч продолжился, но Даниил всё же слегка прихрамывал. Будем надеяться, что он успеет восстановиться к четвертьфиналу.

В этот день играл ещё один россиянин – Андрей Рублёв сражался с победителем Индиан-Уэллса-2021 Кэмероном Норри. Серьёзной борьбы не получилось. Первую партию россиянин проиграл по всем статьям – 2:6 за 31 минуту. Во второй Андрей тоже уступал с двумя брейками, но при 2:5 спасся с матчбола и не позволил сопернику подать на матч – 3:5, затем взял и своей гейм – 4:5, но на большее его не хватило.

Отметим, что в 1/4 финала пробились все сеяные теннисисты, в том числе лидер посева Карлос Алькарас, действующий чемпион Тейлор Фритц (4) и итальянец Янник Синнер (11).

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)

Давидович-Фокина (Испания, 23) – Гарин (Чили, Q) – 6:3, 6:4.

Медведев (Россия, 5) – Зверев (Германия, 12) – 6:7, 7:6, 7:5.

Норри (Великобритания, 10) – Рублёв (Россия, 6) – 6:2, 6:4.

Фритц (США, 4) – Фучович (Венгрия) – 6:4, 6:3.

Тиафо (США, 14) – Табило (Чили, Q) – 6:4, 6:4.

Алькарас (Испания, 1) – Дрейпер (Великобритания) – 6:2, 2:0 (отказ).

Синнер (Италия, 11) – Вавринка (Швейцария, SR) – 6:1, 6:4.

Оже-Альяссим (Канада, 8) – Пол (США, 17) – 3:6, 6:3. 7:6.

Единственная россиянка, добравшаяся до четвёртого круга в женском одиночном разряде, Варвара Грачёва, ничего не смогла поделать с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Хотя поначалу Варвара даже повела в счёте 3:1. Однако затем Рыбакиной удалась серия из 11 выигранных геймов, и всё было кончено – 6:3, 6:0 за 1 час 21 минуту.

Также свои матчи выиграли Ига Свёнтек (первый номер посева), Арина Соболенко (2), Мария Саккари (7) и Кори Гауфф (6). А вот Джессика Пегула (3) и Каролин Гарсия (5) были вынуждены прекратить борьбу на стадии четвёртого круга.

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)

Саккари (Греция, 7) – Плишкова (Чехия, 17) – 6:4, 5:7, 6:3.

Гауфф (США, 6) – Петерсон (Швеция, Q) – 6:3, 1:6, 6:4.

Соболенко (Беларусь, 2) – Крейчикова (Чехия, 16) – 6:3, 2:6, 6:4.

Мухова (Чехия, SR) – Вондроушова (Чехия, SR) – 6:4, 6:7, 6:4.

Квитова (Чехия, 15) – Пегула (США, 3) – 6:2, 3:6, 7:6.

Кырстя (Румыния) – Гарсия (Франция, 5) – 6:4, 4:6, 7:5.

Рыбакина (Казахстан, 10) – Грачёва (Россия, Q) – 6:3, 6:0.

Свёнтек (Польша, 1) – Радукану (Великобритания) – 6:3, 6:1.

Расписание восьмого дня. Матчи среды, 15 марта

После того как организаторы свели всех участников четвёртого круга в один игровой день, в четвертьфинале их снова разведут по двум дням. В ночь со среды на четверг по московскому времени сыграют только представители нижних половин сеток – по два матча у мужчин и у женщин. Встреч осталось так мало, что они теперь поместятся на Центральном корте. Откроет программу дня матч обидчика Рублёва – чемпиона Индиан-Уэллса-2021 Кэмерона Норри с местным любимцем – Фрэнсисом Тиафо. А затем третьим запуском после женского матча, но не ранее 1:00 мск состоится встреча Даниила Медведева с Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец с русскими корнями уже выбил из сетки в третьем круге Карена Хачанова, а теперь сразится с ещё одним представителем России. Ранее Даниил и Алехандро встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказался Медведев. Причём последняя их встреча состоялась всего месяц назад – в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме. Именно тогда и началась серия побед Даниила, которая сейчас уже достигла 17 матчей.

Мужчины. 1/4 финала

21:00 мск. Норри (Великобритания, 10) – Тиафо (США, 14).

Не ранее 1:00. Медведев (Россия, 5) – Давидович-Фокина (Испания, 23).

У женщин прошлогодняя финалистка Мария Саккари померяется силами с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой. А финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф сразится с победительницей Australian Open – 2023 Ариной Соболенко.

Женщины. 1/4 финала

Не ранее 23:00. Гауфф (США, 6) – Соболенко (Беларусь, 2).

Не ранее 4:00. Саккари (Греция, 7) – Квитова (Чехия, 15).

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».