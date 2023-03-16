42-летняя Винус Уильямс выложила свежее фото из спортивного зала
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 42-летняя спортсменка выложила фотографию из спортивного зала.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИНУС УИЛЬЯМС
Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), который проходил в начале этого года. Из-за этого повреждения спортсменке пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. До этого она выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года, где не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7).
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