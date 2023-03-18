Рыбакина уверенно переиграла первую ракетку Швёнтек и встретится в финале с Соболенко

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) обыграла спортсменку из Польши Игу Свёнтек (первая ракетка мира) и вышла в финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Елена победила со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Рыбакина сделала семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала все пять из возможных брейк-пойнтов. Полька, в свою очередь, совершила один эйс, сделала две двойные ошибки и реализовала 1 из 4 заработанных брейк-пойнтов.
В финале Рыбакина встретится с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко (вторая ракетка мира).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла аргентинку Саккари.
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