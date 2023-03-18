Вероника Кудерметова опубликовала милое фото с супругом на фоне гор

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях милое фото с супругом и личным тренером Сергеем Демёхиным на фоне гор.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Кудерметова готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.
Ранее Кудерметова неудачно выступила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Вероника (11) потерпела поражение от бывшей первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой (17) со счётом 1:6, 5:7.
25-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, она завоевала его в 2021 году в Чарльстоне (США). Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.
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