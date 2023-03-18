Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Тиафо в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«У Даниила есть все шансы выйти в финал. Он сейчас в хорошей форме, у него высокие амбиции, он себя считает претендентом на победу. Его трудно пробить, он стал активнее играть и хорошо держит темп. Думаю, что его преимущество перед Тиафо заключается в надёжности, он лучше держит мяч и меньше ошибается», — приводит слова Янчука ТАСС.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо. Во втором полуфинале турнира сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
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