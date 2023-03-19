Даниил Медведев выиграл первый сет у Фрэнсиса Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) выиграл первый сет у американца Фрэнсиса Тиафо (14-я ракетка мира) в рамках полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Даниила. Продолжался сет 41 минуту.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо.

Во втором полуфинале турнира сыграют итальянец Янник Синнер (13-я ракетка мира) и испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира). Матч состоится не ранее 1:15 мск.

Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который покинул этот розыгрыш турнира.