Видеообзор победы Даниила Медведева над Фрэнсисом Тиафо на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл спортсмена из США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и вышел в финал турнира.
Встреча продлилась 1 час 48 минут. За это время Медведев сделал девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В финальном матче соревнований Медведев сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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