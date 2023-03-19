Даниил Медведев: вне зависимости, какой рекорд я поставлю, просто хочу выиграть завтра

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что стал первым после британца Энди Маррея в 2016 году, кому удалось выйти в четыре финала ATP за пять недель.
«Конечно, мне по душе такая статистика, особенно когда хорошо выступаю. Не хочется ведь быть тем, кто проиграл больше всего матчей подряд в ATP или что-то вроде этого. Конечно, когда хорошо выступаешь, а потом видишь такую статистику — это здорово. В то же время я понимаю, что это приходит с победами. Поэтому самое главное — побеждать. Как только побеждаешь, уже не хочешь останавливаться. Вне зависимости от того, какой рекорд я поставлю, — да, впервые с 2016-го четыре финала подряд — я просто хочу выиграть завтра. Здорово, конечно, бить рекорды, стать первой ракеткой мира, завоевать «Шлем», чтобы, когда тебе будет 70, можно будет сказать: помню, как у меня было четыре финала подряд. Но сейчас это ничего для меня не значит. Самое главное для меня — попытаться выиграть турнир, выиграть эти матчи», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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