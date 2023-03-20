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Рыбакина — о «Солнечном дубле»: это и является целью в конечном итоге

Рыбакина — о «Солнечном дубле»: это и является целью в конечном итоге
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Победительница турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что ставит целью сделать «Солнечный дубль», выиграв подряд турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Что думаю о «Солнечном дубле»? Я постараюсь сконцентрироваться только на каждом матче, так как я думаю, что это действительно тяжело сделать. Я знаю, что это сделала Ига Свёнтек. Выражаю ей большое уважение, потому что я считаю, что мне предстоит ещё довольно продолжительная поездка в Майами. Это совершенно другие условия. Так что я думаю, что это и является целью в конечном итоге. Но, когда я выхожу на корт, будучи уже там, я просто пытаюсь тренироваться и готовиться к каждому матчу», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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