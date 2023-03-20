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«Не волнуйтесь, мы его отпустим!» Муж С. Уильямс поймал одну из самых ядовитых рыб в мире

«Не волнуйтесь, мы его отпустим!» Муж С. Уильямс поймал одну из самых ядовитых рыб в мире
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Американский интернет-предприниматель Алексис Оганян — супруг 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс — опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками необычным уловом на рыбалке.

Оганян выложил фото, на котором продемонстрировал висящего на крючке иглобрюха.

Иглобрюхи, или тетраодоны — род лучепёрых рыб семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Распространены в пресных водоёмах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, прибрежных водах Индийского океана и Океании.

Известно, что употребление данного вида в пищу может закончиться летальным исходом, если его неправильно приготовить. По данным National Geographic, почти все иглобрюхи содержат тетродотоксин, который смертельно опасен для человека и по уровню ядовитости в 1200 раз превышает цианид. В одном иглобрюхе достаточно токсина, чтобы убить 30 взрослых людей, а противоядия против него не существует.

«Сегодня утром на рассвете с дедушкой. Не волнуйтесь, мы отпустим иглобрюха!» — написал Оганян.

Фото: Личный архив Алексиса Оганяна

Напомним, за свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.

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