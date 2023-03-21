Александр Шевченко не смог пробиться в основную сетку турнира в Майами

Российский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в основную сетку турнира в Майами. В полуфинале квалификации он уступил чилийцу Алехандро Табило со счётом 6:4, 1:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Шевченко выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из шести брейк-пойнтов. Чилиец, в свою очередь, сделал 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов.
Турнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд соревнований в мужском одиночном разряде составляет $ 8,8 млн.
Действующим победителем турнира в Майами является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.
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