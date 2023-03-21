«Коленки не трясутся, но не чувствую себя «своей». Андреева — о сложностях в про-туре

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала об особенностях перехода из юниорского тенниса в профессиональный тур.
«Не могу сказать, что коленки трясутся или подкашиваются, потому что ты выходишь на матч с другими мыслями. Понимаешь, что тут спасёт только твоя игра. И всё будет зависеть от того, кто соберётся на решающих мячах. Или кто на данный момент лучше готов физически и психологически. Но я не могу сказать, что чувствую себя «своей», потому что нужно зайти в топ-50 или топ-70, чтобы со многими соперниками переиграть и почувствовать себя на своей волне.
Если честно, очень много аспектов игры, над которыми нужно всегда работать. Я не могу сказать, что у меня какой-то аспект идеален. Да, что-то хорошо, что-то — не очень. Сейчас важна стабильность и умение давить на соперника с первого и до последнего мяча, чтобы он всегда чувствовал давление. Важно то, как ты себя подаёшь на корте: ты всегда должен показывать сопернику, что находишься здесь и сейчас и не готов отдать ни одного очка.
То, что происходит в юниорском теннисе — это лишь 30% того, что тебе пригодится в про-туре. Потому что, когда ты начинаешь играть профессионально, ты понимаешь, что проходишь всё заново. То, что делала по юниорам, тебе никак не зачтётся. Конечно, у тебя есть привилегия, если ты стоишь первым или вторым по юниорам. Всё остальное, по сути, даже смысла особого не имеет, кроме того, что ты набираешься опыта», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Эрикой Андреевой читайте на «Чемпионате»:
- 21 марта 2023
-
11:50
-
11:30
-
11:24
-
11:05
-
10:40
-
10:18
-
09:50
-
08:15
-
01:57
-
01:42
-
00:40
-
00:34
-
00:22
- 20 марта 2023
-
23:50
-
23:32
-
21:18
-
20:36
-
20:09
-
19:49
-
19:38
-
18:32
-
18:14
-
17:50
-
16:50
-
16:15
-
15:48
-
15:39
-
15:09
-
15:05
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:16
-
11:55