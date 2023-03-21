«Коленки не трясутся, но не чувствую себя «своей». Андреева — о сложностях в про-туре

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала об особенностях перехода из юниорского тенниса в профессиональный тур.

«Не могу сказать, что коленки трясутся или подкашиваются, потому что ты выходишь на матч с другими мыслями. Понимаешь, что тут спасёт только твоя игра. И всё будет зависеть от того, кто соберётся на решающих мячах. Или кто на данный момент лучше готов физически и психологически. Но я не могу сказать, что чувствую себя «своей», потому что нужно зайти в топ-50 или топ-70, чтобы со многими соперниками переиграть и почувствовать себя на своей волне.

Если честно, очень много аспектов игры, над которыми нужно всегда работать. Я не могу сказать, что у меня какой-то аспект идеален. Да, что-то хорошо, что-то — не очень. Сейчас важна стабильность и умение давить на соперника с первого и до последнего мяча, чтобы он всегда чувствовал давление. Важно то, как ты себя подаёшь на корте: ты всегда должен показывать сопернику, что находишься здесь и сейчас и не готов отдать ни одного очка.

То, что происходит в юниорском теннисе — это лишь 30% того, что тебе пригодится в про-туре. Потому что, когда ты начинаешь играть профессионально, ты понимаешь, что проходишь всё заново. То, что делала по юниорам, тебе никак не зачтётся. Конечно, у тебя есть привилегия, если ты стоишь первым или вторым по юниорам. Всё остальное, по сути, даже смысла особого не имеет, кроме того, что ты набираешься опыта», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Эрикой Андреевой читайте на «Чемпионате»: