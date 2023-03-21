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Россиянка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира в Майами

Россиянка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Калинская (64-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (171-я ракетка мира).

Калинская одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету румынской теннисистки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных. Калинская однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге Калинская сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Призовой фонд турнира в Майами у женщин составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.

Майами (ж). 1-й круг
21 марта 2023, вторник. 19:40 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Виктория Хименес-Касинцева
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
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