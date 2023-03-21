Россиянка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская (64-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (171-я ракетка мира).
Калинская одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету румынской теннисистки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных. Калинская однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге Калинская сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Призовой фонд турнира в Майами у женщин составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.
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