Варвара Грачёва без проблем прошла во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (54-я ракетка мира) пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв бельгийку Марину Заневскую (78-я ракетка мира).
Варвара Грачёва одержала победу со счётом 6:1, 7:5. Их встреча продлилась 1 час 25 минут. Грачёва один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Заневской два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей Грачёвой станет пятая ракетка мира Онс Жабер (Тунис, 4).
Общий призовой фонд соревнований у женщин составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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