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Варвара Грачёва без проблем прошла во второй круг турнира в Майами

Варвара Грачёва без проблем прошла во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (54-я ракетка мира) пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв бельгийку Марину Заневскую (78-я ракетка мира).

Варвара Грачёва одержала победу со счётом 6:1, 7:5. Их встреча продлилась 1 час 25 минут. Грачёва один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Заневской два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Грачёвой станет пятая ракетка мира Онс Жабер (Тунис, 4).

Общий призовой фонд соревнований у женщин составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 1-й круг
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Марина Заневская
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Комментарии
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