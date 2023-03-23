Определилась первая соперница Арины Соболенко на турнире в Майами

Американская теннисистка Шелби Роджерс пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче первого круга Роджерс обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Их встреча продлилась 1 час 51 минуту. Роджерс четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Стивенс шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Роджерс станет белорусская теннисистка Арина СОболенко, которая начнёт выступления на турнире со второго круга.

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.