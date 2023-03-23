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Определилась первая соперница Арины Соболенко на турнире в Майами

Определилась первая соперница Арины Соболенко на турнире в Майами
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Американская теннисистка Шелби Роджерс пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче первого круга Роджерс обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Их встреча продлилась 1 час 51 минуту. Роджерс четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Стивенс шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Роджерс станет белорусская теннисистка Арина СОболенко, которая начнёт выступления на турнире со второго круга.

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2023, четверг. 02:10 МСК
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии
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