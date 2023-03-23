Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о самом большом разочаровании в своей карьере.
«Моё самое большое разочарование – самое-самое-самое большое разочарование… Вторым я поставлю то, что не выиграл больше [одного] «Ролан Гаррос» «благодаря» Густаво Куэртену. А самое большое разочарование – это то, что в 1999-м году я уступил Андре Агасси в полуфинале US Open.
Я абсолютно чётко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю и третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лёг, но Тодду Мартину в финале не проиграл бы. И я бы закончил год первым. Наверное, это моё самое большое спортивное разочарование.
Быть первым – суперское достижение, а закончить год первым – вообще за гранью феноменальности. К сожалению, у меня это не получилось. Я тогда закончил год вторым», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
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