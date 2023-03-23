Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 23 марта, в Майами (США) у женщин пройдёт третий игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание третьего игрового дня
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Элисе Мертенс (Бельгия) — начало в 18:00 мск.
Джессика Пегула (США, 3) — Кэтрин Себов (Канада) — начало не ранее 20:30 мск.
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Марта Костюк (Украина) — начало не ранее 21:00 мск.
Людмила Самсонова (Россия, 12) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — начало не ранее 21:00 мск.
С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
Общий призовой фонд престижного турнира у женщин составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы бедра.
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