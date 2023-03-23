Бадоса сыграла в теннис с болбоем, пока её соперница была на медицинском тайм-ауте. Фото
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса сыграла в теннис с болбоем, пока её соперница по второму кругу турнира категории WTA-1000 в Майами (США) немка Лаура Зигемунд покинула корт, взяв медицинский тайм-аут. Это произошло при счёте 3:0 в пользу Бадосы в решающем сете.
В случае победы в данном матче Бадоса сыграет либо с казахстанкой Еленой Рыбакиной (10), либо с россиянкой Анной Калинской.
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
На данный момент высшим достижением 25-летней Бадосы на уровне WTA является победа на турнире в WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в 2021 году.
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