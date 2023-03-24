Потапова: могу только молиться, чтобы россиянам дали сыграть на Уимблдоне

26-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова высказалась о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон. Ранее сообщалось, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) до сих пор не приняла окончательного решения о допуске россиян и белорусов к выступлениям на турнире в этом году.

«Хотелось бы мне сыграть на Уимблдоне? Конечно, я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться на это. Если мы сможем выступить там, я буду очень счастлива», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

В стартовом для себя матче на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Потапова обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Следующей соперницей российской теннисистки станет американка Кори Гауфф.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Майами составляет $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.