«Повод отстранить от Уимблдона?» Польский журналист — о поступке Потаповой
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Польский журналист Адам Ромер оценил появление российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира). Поступок россиянки вызвал критику в социальных сетях, и многие увидели в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.
«Что ж, у нас есть первый случай, который нужно рассмотреть в контексте допуска россиян на Уимблдон. Это повод исключить Потапову или ещё нет?» — написал Ромер в своём «твиттере».
Встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между Анастасией Потаповой и Джессикой Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.
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