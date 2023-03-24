Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 24 марта, в Майами (США) пройдёт четвёртый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание четвёртого игрового дня

Джеффри-Джон Вулф (США) – Андрей Рублёв (Россия, 6) – начало в 18:00 мск.

Янник Синнер (Италия, 10) – Ласло Джере (Сербия) – начало приблизительно в 19:30 мск.

Тейлор Фритц (США, 9) – Эмилио Нава (США, WC) – начало приблизительно в 20:30 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Факундо Багнис (Аргентина)– начало приблизительно в 22:00 мск.

Мартон Фучович (Венгрия) – Хольгер Руне (Дания, 7)– начало приблизительно в 00:00 мск.

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Илья Ивашко (Беларусь) – начало приблизительно в 2:00 мск.

Таро Дэниэл (Япония, WC) – Александр Зверев (Германия, 13) – начало приблизительно в 3:30 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.