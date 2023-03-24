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Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 24 марта, в Майами (США) пройдёт третий игровой день турнира серии WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000. Майами. Расписание четвёртого игрового дня

Екатерина Александрова (Россия, 18) – Тэйлор Таунсенд (США, SR) — начало в 18:00 мск.

Мария Саккари (Греция, 7) – Бьянка Андрееску (Канада) — начало приблизительно в 19:00 мск.

Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – Александра Саснович (Беларусь) — начало приблизительно в 19:30 мск.

Варвара Грачёва (Россия, Q) – Онс Жабер (Тунис, 4) — начало приблизительно в 19:30 мск.

Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – Вероника Кудерметова (Россия, 11) — начало приблизительно в 19:30 мск.

Мари Боузкова (Чехия, 31) – Анна Блинкова (Россия) — начало приблизительно в 19:30 мск.

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Сорана Кырстя (Румыния) — начало приблизительно в 22:30 мск.

Чжан Шуай (Китай, 26) – Эрика Андреева (Россия, WC) — начало приблизительно в 00:00 мск.

Лейла Фернандес (Канада) – Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — начало приблизительно в 00:00 мск.

Шелби Роджерс (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) — начало приблизительно в 2:00 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

Общий призовой фонд престижного турнира у женщин составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы ребра.