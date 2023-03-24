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Плишкова уверенно обыграла Ван и вышла в третий круг Miami Open

Плишкова уверенно обыграла Ван и вышла в третий круг Miami Open
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17-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова не испытала проблем с китаянкой Синьюй Ван (61-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами. Представительница Чехии одержала победу со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

Плишкова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге соперницей Плишковой станет победительница противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия). Их матч начнётся сегодня не ранее 19:55 мск.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 18:10 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
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