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Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open

Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила чешке Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 31 минута.

Вондроушова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Российская теннисистка один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 19:55 МСК
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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