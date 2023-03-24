Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила чешке Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 31 минута.

Вондроушова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Российская теннисистка один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из пяти.