Грачёва обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в третий круг Miami Open
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (54-й номер рейтинга WTA) уверенно переиграла пятую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (6:2, 6:2) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
Россиянка выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала один брейк-пойнт из четырёх.
Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 20:15 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
|1
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|2
Онс Жабер
О. Жабер
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