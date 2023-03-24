Грачёва обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в третий круг Miami Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва (54-й номер рейтинга WTA) уверенно переиграла пятую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (6:2, 6:2) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Россиянка выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала один брейк-пойнт из четырёх.