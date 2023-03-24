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Грачёва обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в третий круг Miami Open

Грачёва обыграла пятую ракетку мира Жабер и вышла в третий круг Miami Open
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (54-й номер рейтинга WTA) уверенно переиграла пятую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (6:2, 6:2) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Россиянка выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала один брейк-пойнт из четырёх.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 20:15 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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