Видео: Новак Джокович готовится к старту грунтового сезона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает готовиться к старту грунтового сезона. В социальных сетях появилось видео его тренировки на грунтовом покрытии.

Джокович пропускает крупные турниры серии Sunshine Double — «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами — из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам. Участие серба в «Мастерсе», который вскоре пройдёт в Майами (США), также находится под вопросом. После Sunshine Double тур переедет в Европу, где начнётся грунтовая часть сезона.

В последний раз Джокович выходил на корт на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), он дошёл до полуфинала, где со счётом 4:6, 4:6 уступил россиянину Даниилу Медведеву.