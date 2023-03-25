Видео: Новак Джокович готовится к старту грунтового сезона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает готовиться к старту грунтового сезона. В социальных сетях появилось видео его тренировки на грунтовом покрытии.
Джокович пропускает крупные турниры серии Sunshine Double — «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами — из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам. Участие серба в «Мастерсе», который вскоре пройдёт в Майами (США), также находится под вопросом. После Sunshine Double тур переедет в Европу, где начнётся грунтовая часть сезона.
В последний раз Джокович выходил на корт на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), он дошёл до полуфинала, где со счётом 4:6, 4:6 уступил россиянину Даниилу Медведеву.
- 25 марта 2023
-
16:24
-
15:00
-
14:13
-
11:57
-
11:48
-
11:32
-
10:15
-
09:55
-
09:46
-
09:35
-
09:00
-
05:09
-
04:35
-
03:40
-
03:37
-
00:59
-
00:43
-
00:38
- 24 марта 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:32
-
22:21
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:34
-
20:23
-
20:04
-
19:54
-
19:39
-
19:08
-
18:09
-
16:52