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Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Майами

Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Майами
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Сегодня, 25 марта, восьмая ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова поборется за выход в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) с китаянкой Чжэн Циньвэнь (Q). Поединок начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира в Майами.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Самсоновой. После поражения в 2021 году на грунте в Палермо Людмила выиграла у Чжэн финал Токио-2022, а в начале февраля нынешнего года одержала непростую победу над китаянкой в полуфинале Абу-Даби — 6:4, 1:6, 6:4.

Победительница этого матча сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 27) — Кори Гауфф (США, 6).

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