Арина Соболенко: в первых матчах с Игой Свёнтек я чувствовала себя физически неготовой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) высказалась о своей физической форме.

«Всегда нужно совершенствоваться и учиться, потому что приходят молодые соперницы. Например, Свёнтек лучше двигается. Поэтому в первых матчах с ней я чувствовала себя физически неготовой. Уставала после нескольких розыгрышей, а так не победить.

Поэтому мы поговорили с тренером по физической подготовке, обсудили то, что мне нужно улучшать форму. Начали работать ещё больше, и я прибавила. Каждый раз, когда тебя кто-то обыгрывает, ты начинаешь думать о том, что нужно улучшить, и таким образом развиваешься. Если кто-то меня обыграл, я пересматриваю матч, чтобы сделать выводы. Мы что-то улучшаем и двигаемся дальше», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На этом этапе теннисистка сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.