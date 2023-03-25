Арина Соболенко: в первых матчах с Игой Свёнтек я чувствовала себя физически неготовой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) высказалась о своей физической форме.
«Всегда нужно совершенствоваться и учиться, потому что приходят молодые соперницы. Например, Свёнтек лучше двигается. Поэтому в первых матчах с ней я чувствовала себя физически неготовой. Уставала после нескольких розыгрышей, а так не победить.
Поэтому мы поговорили с тренером по физической подготовке, обсудили то, что мне нужно улучшать форму. Начали работать ещё больше, и я прибавила. Каждый раз, когда тебя кто-то обыгрывает, ты начинаешь думать о том, что нужно улучшить, и таким образом развиваешься. Если кто-то меня обыграл, я пересматриваю матч, чтобы сделать выводы. Мы что-то улучшаем и двигаемся дальше», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Напомним, Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На этом этапе теннисистка сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.
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