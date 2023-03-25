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Ришар Гаске снялся с «Мастерса» в Майами. Стефанос Циципас без борьбы прошёл в 3-й круг

Французский теннисист Ришар Гаске (40-я ракетка мира) снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Сегодня, 25 марта, он должен был сыграть с греком Стефаносом Циципасом (третья ракетка мира).

Гаске снялся с турнира из-за травмы лодыжки. Таким образом, Циципас прошёл в третий круг соревнований, где сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание пятого игрового дня

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало матча не ранее 19:30 мск.

Карен Хачанов (Россия, 14) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – начало матча не ранее 22:30 мск.

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 4) – начало матча не ранее 2:00 мск.

Полное расписание доступно здесь.