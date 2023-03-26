Карен Хачанов в трёх сетах обыграл Этчеверри и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на турнире в Майами. Во втором круге турнира россиянин обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа минуты. За это время Хачанов сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету аргентинца шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В третьем круге Хачанов сыграет со чешским теннисистом Иржи Легечкой, который ранее обыграл аргентинца Федерико Корию.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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