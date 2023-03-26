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Рыбакина в трёх сетах переиграла Бадосу и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Рыбакина в трёх сетах переиграла Бадосу и вышла в четвёртый круг турнира в Майами
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

Елена одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Рыбакина 12 раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Бадосы четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 15.

В четвёртом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Петры Мартич (41-я ракетка мира) и Элисе Мертенс (39-я ракетка мира).

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 03:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 3
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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