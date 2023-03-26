Рыбакина в трёх сетах переиграла Бадосу и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США).
Елена одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Рыбакина 12 раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Бадосы четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 15.
В четвёртом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Петры Мартич (41-я ракетка мира) и Элисе Мертенс (39-я ракетка мира).
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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