Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) стартует шестой игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание шестого игрового дня
Магдалена Фрех (Польша, LL) – Варвара Грачёва (Россия, Q) – матч начнётся в 18:00 мск.
Бьянка Андрееску (Канада) – Софья Кенин (США, SR) – матч начнётся в 19:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия, 18) – Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – матч начнётся не ранее 20:00 мск.
Петра Квитова (Чехия, 15) – Донна Векич (Хорватия, 22) – матч начнётся приблизительно в 21:30 мск.
Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – Мэдисон Кис (США, 19) – матч начнётся приблизительно в 23:00 мск.
Мари Боузкова (Чехия, 31) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – матч начнётся не ранее 2:00 мск.
Полное расписание доступно здесь.
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