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Рууд сенсационно уступил ван де Зандсхулпу в матче 3-го круга турнира в Майами

Рууд сенсационно уступил ван де Зандсхулпу в матче 3-го круга турнира в Майами
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Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл в матче с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (32-й номер рейтинга ATP) в третьем круге «Мастерса» в Майами, уступив со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту.

Рууд выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 15. Ван де Зандсхулп 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет финский теннисист Эмиль Руусувуори (54-й номер рейтинга ATP).

Призовой фонд мужской части турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Майами (м). 3-й круг
27 марта 2023, понедельник. 03:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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