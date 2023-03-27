Рууд сенсационно уступил ван де Зандсхулпу в матче 3-го круга турнира в Майами
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Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл в матче с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (32-й номер рейтинга ATP) в третьем круге «Мастерса» в Майами, уступив со счётом 6:3, 4:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту.
Рууд выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 15. Ван де Зандсхулп 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет финский теннисист Эмиль Руусувуори (54-й номер рейтинга ATP).
Призовой фонд мужской части турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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