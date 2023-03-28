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Соболенко переиграла Крейчикову и вышла в 1/4 финала турнира в Майами

Соболенко переиграла Крейчикову и вышла в 1/4 финала турнира в Майами
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Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (вторая ракетка мира) переиграла чешку Барбору Крейчикову (13-я ракетка мира) в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США).

Арина одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 7 минут. Соболенко девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале представительница Беларуси сыграет с румынкой Сораной Кырстя (74-я ракетка мира).

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 05:45 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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