Руусувуори стал первым финном за 10 лет, вышедшим в четвертьфинал «Мастерса»

54-я ракетка мира финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (32-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (4:6, 6:4, 7:5).

Таким образом, Руусувуори стал первым финном с 2013 года, которому удалось пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Последним его соотечественником, которому удалось добиться того же результата, был Яркко Ниеминен, дошедший до четвертьфинала турнира в Монте-Карло в 2013 году.

В четвертьфинале турнира финский теннисист сыграет с обидчиком Андрея Рублёва итальянцем Янником Синнером.

Соревнования в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.