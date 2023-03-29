Матч Медведева с Алисом из-за дождя перенесли на 2-й по значимости корт – Грэндстэнд

Сегодня, 29 марта, российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) проводит матч с французским теннисистом Кентеном Алисом (79-й номер рейтинга ATP) в рамках четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Игра была перенесена по времени из-за дождя. По этой же причине матч перенесли на второй по значимости корт – Грэндстэнд.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Кентеном Алисом.

Во взрослом туре Медведев и Алис встречались только однажды — в 2015 году в 1/8 финала турнира серии «фьючерс» во Франции на харде в зале. Алис праздновал победу со счётом 7:6 (7), 6:4.

Соревнования в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.