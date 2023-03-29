Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей восьмого игрового дня

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28 марта в Майами (США) состоялся восьмой игровой день теннисного турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты восьмого игрового дня

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Мартина Тревизан (Италия, 24) — 6:3, 6:0

Джессика Пегула (США, 3) — Анастасия Потапова (Россия, 26) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Результаты седьмого игрового дня доступны здесь.

Соперницей Елены Рыбакиной в полуфинале турнира станет Джессика Пегула (США).

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.