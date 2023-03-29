Елена Рыбакина рассказала о своих пожертвованиях для теннисисток-юниорок из Казахстана

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о пожертвованиях, которые сделала для юных теннисисток из Казахстана.

«Мы обсуждали этот вопрос с Федерацией тенниса Казахстана. Это произошло совсем недавно, потому что я много путешествовала и было нелегко найти время. Но мы говорили с федерацией по поводу этого, так как я не очень хорошо знаю девушек, ведь всё время в разъездах. Мы поговорили и решили, что на данный момент помощь будет выделена 10–12 девочкам, я не помню их точное число, но для меня это была просто большая помощь. Ведь, когда я начинала свой путь в качестве профессионала, федерация тоже помогала мне, так что подумала, что это будет способ отблагодарить её в ответ. Кроме того, я думаю, что молодым девочкам важно иметь какую-то поддержку, поскольку это нелегко для всех. Надеюсь, что эти девочки скоро появятся на горизонте», — приводит слова Рыбакиной ASAP Sports.