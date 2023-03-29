Елена Рыбакина рассказала о своих пожертвованиях для теннисисток-юниорок из Казахстана

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о пожертвованиях, которые сделала для юных теннисисток из Казахстана.
«Мы обсуждали этот вопрос с Федерацией тенниса Казахстана. Это произошло совсем недавно, потому что я много путешествовала и было нелегко найти время. Но мы говорили с федерацией по поводу этого, так как я не очень хорошо знаю девушек, ведь всё время в разъездах. Мы поговорили и решили, что на данный момент помощь будет выделена 10–12 девочкам, я не помню их точное число, но для меня это была просто большая помощь. Ведь, когда я начинала свой путь в качестве профессионала, федерация тоже помогала мне, так что подумала, что это будет способ отблагодарить её в ответ. Кроме того, я думаю, что молодым девочкам важно иметь какую-то поддержку, поскольку это нелегко для всех. Надеюсь, что эти девочки скоро появятся на горизонте», — приводит слова Рыбакиной ASAP Sports.
- 29 марта 2023
-
16:28
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
14:43
-
14:19
-
14:00
-
13:49
-
13:30
-
12:48
-
11:53
-
11:49
-
11:25
-
11:24
-
10:55
-
10:32
-
10:30
-
10:07
-
09:34
-
08:39
-
08:29
-
08:05
-
07:57
-
07:55
-
02:35
-
01:49
-
01:10
-
00:44
-
00:24
-
00:01
- 28 марта 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:23
-
23:19
-
23:03