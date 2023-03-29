Джессика Пегула показала, как на ней отразилась тяжелейшая победа над Потаповой в Майами

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула показала в социальных сетях, как отразилась на ней победа в тяжелейшем матче с россиянкой Анастасией Потаповой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, Пегула (3) обыграла Потапову (27) со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 36 минут. Отметим, что Джессика второй турнир подряд оказывается сильнее россиянки. В Индиан-Уэллсе американка обыграла Потапову со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в третьем круге соревнований.
«Когда два часа ночи, ты только что выиграла со счётом 7:6 в третьем сете и сводит руку в попытках причесаться», — подписала фото Пегула.
Фото: из личного архива Джессики Пегулы
За выход в финал Майами Пегула сразится с чемпионкой Уимблдона-2022 представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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