Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня
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29 марта в Майами (США) состоялся девятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты девятого игрового дня
Эмиль Руусувуори (Финляндия, 54) — Янник Синнер (Италия, 11) — 3:6, 1:6.
Ранее итальянец Синнер выбил из розыгрыша турнира россиянина Андрея Рублёва, также обыграв его по итогам двух сетов.
На турнире «Мастерс» в Майами продолжают борьбу за титул двое представителей России — Даниил Медведев, обыгравший на предыдущей стадии Кентена Алиса из Франции по итогам двух сетов, и Карен Хачанов, который смог одолеть греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
Результаты восьмого игрового дня доступны здесь.
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