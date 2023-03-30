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Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня

Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня
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29 марта в Майами (США) состоялся девятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты девятого игрового дня

Эмиль Руусувуори (Финляндия, 54) — Янник Синнер (Италия, 11) — 3:6, 1:6.

Ранее итальянец Синнер выбил из розыгрыша турнира россиянина Андрея Рублёва, также обыграв его по итогам двух сетов.

На турнире «Мастерс» в Майами продолжают борьбу за титул двое представителей России — Даниил Медведев, обыгравший на предыдущей стадии Кентена Алиса из Франции по итогам двух сетов, и Карен Хачанов, который смог одолеть греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Результаты восьмого игрового дня доступны здесь.

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