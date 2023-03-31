Карен Хачанов высказался о предстоящей встрече с Даниилом Медведевым в полуфинале Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о предстоящей встрече с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Мы выросли вместе… Каждый раз, когда Даниил играет c Андреем или я играю с Андреем или Даниилом, это всегда непросто. С одной стороны, мы знаем друг друга очень хорошо, мы хорошие друзья за кортом, но на корте — мы соперники. Мы уже играли в начале года в Аделаиде, он обыграл меня, показав довольно качественную игру. Я попытаюсь подойти к полуфинальному матчу иначе. И посмотрим, как сложится», — сказал Хачанов в интервью на корте.