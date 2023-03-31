«У каждого из топ-300 бывает классная неделя». Даниил Медведев — о прогрессе Юбэнкса

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В четвертьфинальном матче Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q).
«Я знаю его (Кристофера Юбэнкса), я же играл челленджеры. У меня, правда, только один титул, хотя я играл 30 или 40 турниров. Да, титулов АТР у меня больше (улыбается). Уровень там сложен. Каждый знает, как играть: разница заключается в последовательности.
Если Крису удастся сыграть так, как он сыграл на этом турнире, он будет подниматься всё выше и выше. Вы никогда не знаете, значит ли это, что он будет топ-10, топ-50. И каждый из топ-300 может иметь классную неделю. Это вопрос последовательности», — сказал Медведев в интервью на корте.
- 31 марта 2023
-
01:17
-
00:58
-
00:43
-
00:28
-
00:23
-
00:00
- 30 марта 2023
-
23:48
-
23:41
-
23:31
-
22:40
-
22:25
-
22:07
-
21:09
-
20:43
-
19:58
-
19:39
-
19:35
-
18:22
-
17:45
-
17:00
-
16:54
-
15:30
-
14:59
-
14:46
-
14:16
-
11:48
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
06:37
-
05:59
-
04:56
-
04:01
-
01:45
-
01:02