«У каждого из топ-300 бывает классная неделя». Даниил Медведев — о прогрессе Юбэнкса

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В четвертьфинальном матче Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q).

«Я знаю его (Кристофера Юбэнкса), я же играл челленджеры. У меня, правда, только один титул, хотя я играл 30 или 40 турниров. Да, титулов АТР у меня больше (улыбается). Уровень там сложен. Каждый знает, как играть: разница заключается в последовательности.

Если Крису удастся сыграть так, как он сыграл на этом турнире, он будет подниматься всё выше и выше. Вы никогда не знаете, значит ли это, что он будет топ-10, топ-50. И каждый из топ-300 может иметь классную неделю. Это вопрос последовательности», — сказал Медведев в интервью на корте.