Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

За кого будете болеть в российском полуфинале на «Мастерсе» в Майами?

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Майами.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: за кого будете болеть в российском полуфинале на «Мастерсе» в Майами?

Напомним, Медведев в четвертьфинале турнира обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q) со счётом 6:3, 7:5. Хачанов, в свою очередь, в своём четвертьфинальном матче со счётом 6:3, 6:2 разгромил аргентинца Франсиско Серундоло (25).

Ранее сообщалось, что матч Медведева и Хачанова в полуфинале турнира в Майами начнётся ориентировочно в 20:00 мск.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.