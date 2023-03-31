За кого будете болеть в российском полуфинале на «Мастерсе» в Майами?

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Майами.
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Напомним, Медведев в четвертьфинале турнира обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q) со счётом 6:3, 7:5. Хачанов, в свою очередь, в своём четвертьфинальном матче со счётом 6:3, 6:2 разгромил аргентинца Франсиско Серундоло (25).
Ранее сообщалось, что матч Медведева и Хачанова в полуфинале турнира в Майами начнётся ориентировочно в 20:00 мск.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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