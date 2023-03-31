Карлос Алькарас обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Первая ракетка мира, действующий победитель турнира, теннисист из Испании Карлос Алькарас обыграл американца Тейлора Фритца (9) со счётом 6:4, 6:2 в четвертьфинальном матче турнира «Мастерс» в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час минуту. За это время испанец сделал шесть подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник не сделал совершил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником Карлоса Алькараса станет итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший в четвертьфинале финского спортсмена Эмиля Руусувуори (6:3, 6:1).

Турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд мужской части соревнований составляет $ 8,8 млн.