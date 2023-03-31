Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей десятого игрового дня

Сегодня, 31 марта, в Майами (США) завершился десятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты десятого игрового дня

Даниил Медведев (Россия, 4) — Кристофер Юбэнкс (США, Q) – 6:3, 7:5

Карен Хачанов (Россия, 14) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фритц (США, 9) — 6:4, 6:2

Со всеми результатами десятого игрового дня можно ознакомиться здесь.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.