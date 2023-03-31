Хачанов: должен попробовать сыграть с Медведевым как Алькарас в финале Индиан-Уэллса

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о взаимоотношениях с соотечественником Даниилом Медведевым, с которым встретится в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Думаю, нам легко отложить дружбу на второй план, потому что мы оба понимаем, почему мы здесь (улыбается). Мы вместе тренируемся. Даже не тренировках мы соревнуемся и выкладываемся на все 100%. Это будет официальным матч, вот и всё. На нашей дружбе это не сказывается. Это ещё один матч, в котором мы оба постараемся выступить как можно лучше и пройти в финал.

Сейчас Даниил играет чуть лучше меня. Последние пару лет он играет прекрасно. Но он не робот, всякое может случиться. Думаю, мне стоит посмотреть его матч с Алькарасом в Индиан-Уэллсе (улыбается). Карлос был там действительно хорош. Возможно, я должен попробовать играть так же», — приводит слова Хачанова ASAP Sports.