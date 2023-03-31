Медведев вышел в 32-й финал в карьере

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова (7:6 (7:5), 3:6, 6:3) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами.

Таким образом, Медведев вышел в свой 32-й финал в профессиональной карьере. Напомним, 19 марта Даниил также вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Соперником россиянина в финале соревнований станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.