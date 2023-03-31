Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев обыграл Хачанова и впервые в карьере вышел в финал Miami Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым (16-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.

Медведев выполнил 13 эйсов, допустил шесть двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из шести.

Соперником Медведева в финале турнира станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.