Алькарас уступит Джоковичу звание первой ракетки мира после поражения от Синнера

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлас Алькарас уступил итальянцу Яннику Синнеру (11-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

Таким образом представитель Испании потеряет звание первой ракетки мира, уступив его сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Алькарас переместится на вторую строчку рейтинга ATP.

Напомним, свой последний матч Новак Джокович провёл в Дубае. Он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале одноимённого турнира.

Победивший Алькараса Янник Синнер встретится с Даниилом Медведевым в финале турнира в Майами. Матч состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.

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