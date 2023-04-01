Сможет ли Даниил Медведев обыграть Янника Синнера в финале «Мастерса» в Майами?
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (4) сразится за титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с 11-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (10).
Примечательно, что по статистике личных встреч Медведев выигрывает у Синнера со счётом 5-0.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Медведев ведёт у Синнера в личных встречах со счётом 5-0. Будет ли после финала в Майами счёт 6-0?»
Отметим, что за победу в соревнованиях в Майами Медведев может получить 1000 рейтинговых очков и $ 1 262 220.
Для Даниила это первый финал в Майами, 21-летний Синнер же в 2021 году доходил до финала, где уступил поляку Хуберту Хуркачу.
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